排6日搶新iPhone　台果粉3餐靠手機App叫外賣

蘋果iPhone 11全新手機周五（20日）在陸港台三地同步開售，在台灣便有「果粉」6日前開始排隊為搶頭炷香。一如往年，台灣各電訊商和手機店紛紛推出特別禮品吸引顧客，其中有電訊商更給首名買機顧客送上一部iPhone 11 Pro Max，令人羨慕。

台灣近日下起綿綿雨，但沒有淋熄果粉入手新一代iPhone的熱情。周五大清早，在信義區松壽路的一間電訊商分店外有不少人通宵守候。其中排頭位的洪姓表示，他上周六（14日）已開始排隊。被問過去多日如何解決三餐問題和打發時間，洪先生稱他每餐都用手機App叫外賣，閒時多是玩手機遊戲。

洪先生今次購買的是一部iPhone 11 Pro Max 256GB，機價為4.5萬元（新台幣‧下同，約1.2萬港元），而電訊商中華電訊則給洪先生免費贈送一部同型號iPhone，可謂出手闊綽。至於其他電訊商也各有給首批買機顧客送上禮品，台灣大哥大則除給首50名顧客贈送AirPods 2外，首5名顧客可額外獲Apple Watch 4，而頭2人更獲贈iPad Pro 11，禮品總值高達40萬元（約10.3萬港元）。