韓國瑜擬訪美訂三目標　郭台銘幕僚否認有友人牽線郭韓會

距離台灣明年的總統大選尚有不足4個月之際，代表國民黨參選的高雄市長韓國瑜預計將訪問美國。韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡周五（20日）表示，尚未確定時間和行程，但就提及訪美有3個目標，包括尊重美方安排會見美國官員、拜訪智庫，以及會見台僑爭取支持。

何庭歡表示，台灣的外交部近日訂定直轄市長出訪要點，明定不協助政黨活動，但蔡英文2011年在任民進黨主席時，也在出訪英國期間獲馬英九政府的駐英代表全程陪同，未被干預，質疑外交部此時訂定要點「真的是行政中立嗎？」她又補充，韓國瑜訪美期間不會用到外交部的資源。

就韓國瑜最近在民調呈現落後之勢，何表示民調會有起伏，只作參考，又指從自己在現場看到的情況而言，韓的人氣與民調呈現出不一樣的感覺。至於韓的陣營未來如何與日前宣布不參選的鴻海集團前董事長郭台銘互動，何表示韓、郭二人有共同好友，韓亦已聯繫對方安排，盼能當面向郭請益。

然而郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長永齡基金會副執行長蔡沁瑜接受台媒專訪表示，他們根本不知道該共同好友是誰，即使問了郭台銘本人、郭的幕僚及兒子郭守正，也均表示沒有友人牽線這回事，更強調若一直透過這種空氣傳話的方式接觸，那「我們也要透過共同友人講說，拜託韓市長不用過來了」。

蔡又轉達郭台銘的立場指，既然已經退黨，加上即使參選總統也是獨立參選，怎樣都不會回國民黨，不明白為何韓一直要見他，「當初我（郭台銘）在，你說我分裂，我離開了，還繼續在分裂嗎？這個邏輯有點搞不懂！」

此外，國民黨31名資深黨員日前連署登報，呼籲郭台銘團結，選擇與韓國瑜合作，惟蔡沁瑜透露，其實郭早在聲明登出前已透過某人的電話知悉此事，但她不知道該名未參與連署的致電者具體是何人。期間當媒體人陳敏鳳在現場指出「這份只有王金平沒簽吧」時，蔡沁瑜竟回稱「還有一個」，疑似暗示只有與郭結盟的前立法院長王金平和另一個人拒絕連署。