禮尚往來？美國公布豁免437項中國商品關稅

中美貿易談判前夕，兩國互相釋出善意。繼中國國國務院關稅稅則委員會上周三（11日）宣布豁免部分美國商品加徵關稅後，美國貿易代表辦公室周二（17日）宣布3份豁免徵收關稅清單通知，豁免徵收437項中國進口商品關稅。該批商品分布在美國自去年以來3次加徵關稅、總值2500億美元（約1.95萬億港元）中國進口商品當中。

美方本次豁免關稅清單主要是各類儀器設備零部件、有機合成材料、日用品、化學製品、紡織品、機電設備、化工製品、鋼鐵製品等。437項豁免加徵關稅商品中，有310項是醫療設備、光學設備及起重設備等商品，總值340億美元（約2652億港元）。另有89項商品是塑料管、鐵或綱製露台及鍍鋅鋼管等，總值160億美元（約1248億港元）。此外，包括LED燈、照明裝置及木地板等38類商品亦無需加徵關稅。

內媒報道，從去年12月28日至今，USTR共公布11批次的商品關稅豁免清單，前8次涉及2260項商品，而一次性公布3批次豁免清單則是所未見。這次公布的關稅豁免清單，不但對中國出口企業、美國進口企業屬利好消息，對美國消費者也傳來佳音，原因是這被納入豁免清單的商品中，部分是聖誕節用品。據美國一家經濟研究所曾發表的調查顯示，在美國人消費的「中國製造」前十位產品中，聖誕節用品和聖誕燈飾位列第3和第10。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁