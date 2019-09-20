台失邦交國打擊蔡英文選情　台學者：亦反映陸美競爭

台灣與太平洋島國基里巴斯斷交，是現屆民進黨政府上任後第7個斷交的邦交國。有台灣學者認為，在總統選舉前一連串的斷交，對蔡英文總統的選情一定有負面影響。但亦有外在結構因素，反映中國大陸與美國在太平洋勢力競逐。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國直言，蔡英文不承認「九二共識」是最主要關鍵，蔡政府上任後強調「護主權」，卻挑起兩岸的對立，再起外交戰。相較於國民黨政府時代「外交休兵」，只有甘比亞一個斷交國，而且在斷交3年後，甘比亞才與大陸建交，實在是相去甚遠。

龐建國指出，現屆政府用「斷交」來護主權，對她的總統選情一定會有所影響，在兩岸對立的政策下，尤其難以爭取中間選民的支持。

輔英科大政治學教授蘇嘉宏亦認為，一定對蔡英文的選情有負面影響，亦代表中國大陸利用外交戰來干預台灣的總統選舉，但因為有外在因素影響下，對蔡的選情影響有限。

蘇嘉宏分析指，這個外在因素是來自於中美在太平洋勢力競逐。太平洋地區是美國傳統勢力範圍，太平洋被美國視為「內海」。在大陸崛起後，勢力已溢出到太平洋，進入到美國與澳洲在太平洋的傳統勢力範圍，這些太平洋島國在經濟考量下轉向大陸，不再僅被美國所影響。另對蔡英文政府而言，與這些太平洋島國無利益交疊下，結束金援外交也是如釋重負。

對於台灣會否變成「零邦交國」，蘇嘉宏指出，台灣一定會努力維持邦交國數目，但這牽涉到大陸在外交政策上的戰略考慮，「零邦交國」是對台獨或對統一有利，是值得深思的議題，零邦交國不等同殲滅台獨，外交上的趕盡殺絕不一定是好策略。