涉嚴重違紀違法　新疆生產建設兵團第五師副師長受查

中央紀委國家監委周五（20日）通報，新疆維吾爾自治區博爾塔拉蒙古自治州副州長、新疆生產建設兵團第五師黨委常委、副師長馬合木提江．巴拉提，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受自治區紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，馬合木提江．巴拉提現年56歲，新疆精河人，曾任博州紀檢委副書記，博州黨委宣傳部副部長，博州阿拉山口口岸黨委副書記、管委會主任等。2009年11月擔任博州副州長，2012年3月起兼任兵團第五師黨委常委、副師長。

中央紀委國家監委同日通報，新疆有色金屬工業（集團）有限責任公司副總經理徐存元，涉嫌嚴重違紀違法受查。公開資料顯示，現年58歲的徐為山東昌邑人。他在1987年大專畢業後加入有色集團，曾任克拉瑪依金礦採礦車間值班長、基建指揮部井巷室副主任，二車間主任，二礦副礦長、生產技術部主任等。

徐存元由1994年12月起歷任集團黃金分公司黨委委員、副經理、經理；金鉻礦業有限公司（前身為克拉瑪依金礦）董事長、經理；集團子公司西部黃金股份有限公司總經理；2013年8月起任職有色集團副總經理至今。