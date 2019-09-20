基里巴斯與大陸有淵源　助建首個海外航天測控站

繼所羅門群島後，另一太平洋島國基里巴斯亦與台灣斷交，結束兩地自2003建立的外交關係。基里巴斯與台灣建交前，與中國大陸淵源甚深。大陸首個航天海外測控站正正建在基國。有大陸官媒形容，基國是助大陸科技騰飛的「國際友人」，反因當地政局更替，令陸方被迫「忍痛割愛」，放棄測控站。

報道指，基陸兩國於1980年建交，由於基國地理位置特殊，1997年10月大陸在當地建成測控站，該站及後多次完成載人飛船神舟飛船無人飛行任務的測控，以及「風雲」、「北斗」衞星的測控任務。至2002年底，基里巴斯時任總統托基托在選舉中敗選，親台的反對派領導人上台後，便與台灣建交；大陸約3周後與該國正式斷交。

當年受斷交影響，大陸科研人員決定放棄該測控站，於2003年3月帶着設備離開。惟在投入應用後短短6年時間，大陸累積豐富的海外航天測控站建設，為後續海外測控站建設布局提供基礎。

圖瓦盧上月召開的太平洋島國論壇上，基里巴斯曾與區內國家一同起草呼籲各國提高減碳目標、加速淘汰煤炭使用的圖瓦盧宣言（Tuvalu Declaration），但遭澳洲強力反對而無法通過。事後基國前總統湯安諾曾批評，若要在澳洲與大陸之間「兩害相權取其輕」，澳洲屬更邪惡一方；又指太平洋島國未有視大陸為威脅，包括在對抗氣候變遷問題上。