工信部指5G明年才大規模投入　否認加強管控翻牆

內地有多個翻牆軟件（VPN）近日遭封鎖，有網民懷疑是官方在十一前加強管制。國家工信部周五（20日）舉行記者會，發言人聞庫表示，一些例如暴力、販毒、販賣槍枝、色情等訊息，按規定都是不允許的，故並不存在時機緊不緊的問題；強調不會影響國內企業、外貿企業、跨國公司和廣大用戶，依法開展各類業務。

而針對5G問題，工信部部長苗圩指出，目前國內發布的5G手機有11款，大部分手機都是非獨立組網（NSA），而真正體現5G性能要依靠獨立（SA）組建5G網絡，而非基於4G核心網非獨立組網（NSA）的產品。他表示現在能夠兼容NSA和SA的手機只有華為，而各地所推的網絡也都是非獨立組網（NSA）的5G，要到明年才能正式大規模投入獨立組網的5G網絡。

而針對內地汽車銷量自去年7月以來持續下降，苗圩指出，汽車行業仍面臨較大的壓力，但長期發展態勢向好，認為汽車工業進入市場和產業結構的調整期，經濟增長、城鎮化進程、節能標準的升級和老舊汽車報廢等因素，都有利汽車工業的發展。他認為發展新能源汽車的國家戰略堅持不動搖，要提升產品質量而不是單看銷量，向汽車產業價值鏈中高端邁進，高質量地融入全球產業體系和國際汽車市場。

苗圩又就重大技術裝備發展問題發言，他指出包括C919大飛機的重大技術裝備，是衡量國家製造業核心競爭力的重要標誌，目前C919以上海為研製龍頭，帶動20多個省市，共200多家企業組成民機產業，但發展不平衡不充分的問題，仍然十分突出；包括技術要求高、前期投入大、研發風險高、製造周期長等問題，基礎零部件製造存在短板，部分產品可靠性不高。

苗圩指，下一步要協調資源推進研發體系，建立首台裝備應用的容錯機制，支持使用首台產品，融入全球供給體系。