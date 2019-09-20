內地開售新iPhone　黃牛收機平均加千元人仔

蘋果iPhone 11全新手機周五（20日）在中國正式開售，在位於北京市王府井大街的蘋果專門店，由於採取預約制，所以未見人龍。而在上海浦東，有黃牛在店外收機，加價幅度約1000元（人民幣‧下同，約1125港元），盤情較過去兩年新iPhone開售情況為佳。

在北京，據指今年顧客不能在店外排隊，所以臨近8時開店，排隊的人龍仍然較少。有在場顧客向記者表示，新機定價吸引，加上鏡頭性能提升，但最遺憾新機不支援5G。店員也表示，今年新iPhone的價格相較以往低，而且備貨也充足，加上有分期免息優惠，所以預售情況比較好。

有記者分別到北京、上海及浙江杭州等地了解，上午開店前，不少黃牛已聚集於店外，又向剛取機的顧客開價收購，加價幅度按不同型號和顏色，由最低的200元（約225港元）至2000元（約2250港元）不等。據指，今年iPhone「開盤」形勢較以往兩年好；去年iPhone XS開賣，曾低於官方定價。2017年iPhone8的銷情也很冷清，同期推出的iPhone X黃牛雖抱很大期待，但最終卻大量囤貨。

另據美國顧問公司近日發表的一項調查發現，中國消費者對於美國品牌熱情變冷，其中蘋果便由去年排第11跌至排第24，相反中國科企華為則由第4升至第2，排名僅次於支付寶。分析認為，中美貿易摩擦對蘋果造成影響，而美國制裁華為則激發了消費者的情緒。