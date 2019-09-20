報告指美對華出口減少　華外交部：望美多傾聽國內聲音

美中貿易全國委員會近日發布《2019年度國會選區對華出口報告》，分析美國國會選區過去十年對華貨物和服務出口的變化，認為中國仍是美製造業和服務業主要出口地區，但中美之間的貿易爭端的不確定性給美公司拓展中國市場帶來負面影響。中國外交部發言人耿爽周五（20日）表示，報告有關統計數據說明中美之間早已形成高度互補、深度融合的互利互惠關係，希望美方多傾聽美國內的理性聲音。

報告指出，受中美貿易爭端影響，在貨物貿易領域，2018年美國265個選區對華出口下降，其中157個下滑速度呈兩位數，出口大豆和其他農作物的中西部及平原地區受貿易爭端的打擊最為嚴重。在服務貿易領域，2017年美國100個選區對華出口額出現下滑，而2016年曾有380個選區對華出口呈兩位數或更快增長。同時，在中美貿易爭端背景下，歐盟、南韓和日本對中國的出口快速增長。2018年，美對華出口僅增長0.75%，而南韓、日本和歐盟對華出口增長率分別高達3%、14.3%和11.7%

耿爽表示，中方注意到該報告的觀點具有一定代表性，反映出美國工商界和地方對中美貿易摩擦加劇的擔憂，以及對中美雙方通過談判妥善解決經貿摩擦的期待。他續指，不斷升級的貿易戰正使美國加速失去中國市場份額，損害美國工商界和地方的利益，歸根到底是損害美國普通民眾的利益，可謂損人害已，得不償失。

耿爽期望，美方多傾聽美國內的理性聲音，同中方一道在相互尊重、平等互利基礎上，為談成一個互利雙贏的協議作出努力。這不僅符合中美兩國及兩國人民的利益，也是國際社會的普遍期待。