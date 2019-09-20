欲發生性關係遭拒殺妻藏屍　兇手一審被判死刑

湖南婁底市男子郭某因沉迷賭博常與廖姓妻子爭執，後者多次提出離婚，兩人之後分居。至去年12月，郭男聲稱同意離婚，哄騙妻子回家欲發生性關係遭拒；他遂將對方殺害藏屍於鄰居家地窖。該市中級人民法院周五（20日）一審公開宣判，郭男故意殺人罪成被判處死刑，剝奪政治權利終身。

起訴書顯示，兩人在2011年相識後結婚，婚後育有兩子，直至去年初開始分居。郭男在事發前一日曾勸廖女不要離婚後遭拒，翌日遂謊稱同意離婚，以需要回家取證件為由，哄騙其妻回家。

郭男當日游說妻子不要離婚無果，欲發生性關係遭拒，遂一怒之下掐死廖女。為確保其妻已死，他再用膠袋套在死者頭上打結，再外出購買農藥，準備藏屍體後服毒自殺，惟因毒性太低失敗；他之後藏身於事發村莊內一間無人居住的屋內。

警方在案發後9日尋回死者，2日後拘捕郭男。廖女家屬曾公開稱不需賠償任何經濟損失，只要求判處郭男死刑。

法院審理認為，郭男故意非法剝奪他人生命，致人死亡，構成故意殺人罪，依法應予懲處。其作案手段殘忍，且有轉移、藏匿死者屍體及躲藏等逃避法律制裁的行為。由於公訴機關提出不予從輕處罰意見，死者家屬要求從嚴懲處，法院遂依法作出上述判決。