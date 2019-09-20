民眾黨首批立委參選人曝光　「學姐」未入名單

台灣的總統及立委大選將於明年1月舉行，由台北市長柯文哲成立的新政黨「台灣民眾黨」擬在周日（22日）公布首波區域立委人選。惟據台媒周五（20日）報道，相關名單已搶先曝光，包括台北3人，新北、苗栗、台中和高雄各1人，然而備受關注、有「學姐」稱號的台北市府副發言人黃瀞瑩則未在名單內。

在該名單中，台北選區包括將投入第二選區（中山、松山）的逢甲大學助理教授何景榮，其將與國民黨立委蔣萬安及民進黨立委參選人吳怡農一同競逐；前台北市社會局機要祕書蔡宜芳出戰第七選區（松山、信義），與國民黨立委費鴻泰及民進黨市議員許淑華較量；仍有民進黨籍、曾在兩度參選台北市議員的張幸松則料投入第八選區（文山、南中正），挑戰國民黨立委賴士葆、民進黨北市議員阮昭雄。

其他地區方面，民眾黨將提名網路紅人吳達偉出選新北市板橋區；曾任行政院中部辦公室副執行長祕書的朱哲成出選苗栗；壽險規畫師李佳玲出選高雄第五選區；台中則由大雅區上雅里長張睿昌出選第三選區。上述人選仍需經民眾黨中央評議委員審議通過。至於原本計劃參選台北士林、北投區立委的黃瀞瑩，則據報因意願不高而未入名單。