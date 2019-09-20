中國第一女巨貪勸返細節曝光　曾漫天要價

內地近年持續加強海外追逃追贓工作，其中名列「紅色通緝令」榜首、有「中國第一女巨貪」之稱的楊秀珠，以及潛逃美國的遼寧鳳城市委前書記王國強，先後投案自首。內地傳媒近日披露兩案細節，指楊秀珠曾認定自己無罪，向中方勸返人員「漫天要價」，而王國強當初亦存在不切實際的想法，包括要求保證刑期等。

據報道，楊秀珠潛逃海外長達13年，期間竄逃6個國家、3次申請政治庇護。浙江紀委監委追逃追贓和申訴複查室副主任胡高生指出，楊秀珠潛逃後，從2005年開始便一直處於羈押狀態，2005年5月便被荷蘭警方羈押，2015年4月逃往美國後又被美國警方羈押，令她發現外逃生活並不如意。

與勸返人員對話初期，楊曾試探性地開出價碼，又拒絕放棄向美國申請政治庇護。直到她發現在中美執法合作的框架下，自己負隅頑抗亦沒出路，才提出較合理的要求。最終她自首後，法庭考慮到她年事已高，真誠悔罪且退繳貪污所得，最終決定大幅減刑，判處有期徒刑8年及罰款80萬（人民幣．下同，約90萬港元）的處罰。

至於王國強一案，遼寧紀委監委第十二紀檢監察室四級調研員張曉宇指出，王國強與勸返人員對話時，最在意的就是能否得到「寬大處理」，期間曾流露出一些不切實際的想法，包括要勸返人員給出一個明確的刑期，甚至為自己「制定刑期」，但均被勸返人員駁斥。

在勸返人員努力下，王國強最終回國自首。法庭審訊時，就考慮到他有自首情節，故即使他貪污所得全為索賄（內地法律中，索賄比受賄情節嚴重，須從重處罰），但法庭仍決定減輕他的處罰。最終，王國強一審被判處有期徒刑8年，並處罰金90萬元（約101萬港元）。