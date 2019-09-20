個資頻洩露　首個兒童網絡保護法例下月實施

使用智能手機、平版電腦等電子設備已不再是成年人的專利，愈來愈多兒童戴智能手錶、上網做功課等，一舉一動都在網絡留下痕迹。惟近年兒童個人訊息洩露的事件屢見不鮮，甚至花錢就能購買相關信息。國家互聯網信息辦公室日前宣布，內地首個專門針對兒童網絡保護法例《兒童個人信息網絡保護規定》出台，將於10月1日起實施。

《規定》確定網絡運營者收集、存儲、使用、轉移、披露兒童個人訊息的「五大原則」，即正當必要、知情同意、目的明確、安全保障、依法利用；要求網絡運營者專門設立規則保護兒童個人訊息，及對外制定用戶協議，並要專人負責有關事宜。

《規定》要求網絡運營者收集及使用兒童個人訊息時，應以顯着、清晰的方式告知監護人及徵得其同意；監護人亦需正確履行監護職責，教育、引導兒童對個人訊息增強保護意識和能力。

由於此前相關規定均分散於不同的法律文件中，所以《規定》出台不僅填補法律體系上的空白，更令兒童訊息保護工作更具系統性、針對性和實際操作性。內地法律界人士認為，《規定》賦予兒童及其監護人更為全面、有力的權能，有望為更多兒童保護的配套制度奠定基礎。