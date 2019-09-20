派出所長收10萬人來當保護傘　助涉黃會所年賺逾億

警察知法犯法，為黑惡分子擔任「保護傘」，為禍巨大。周四（19日）在上海市靜安區人民法院宣判的「汪宏宜玩忽職守案」中，汪宏宜雖然只是一名派出所所長，卻因收受了上海金宛洗浴有限公司3次共10萬元（人民幣．下同，約11.3萬港元）賄賂後，竟對金宛會所組織賣淫行為視而不見，令該會所開業短短1年多，便非法獲利1.07億元（約1.2億港元）。

判決書顯示，汪宏宜在2015年6月至2017年9月，擔任上體派出所所長期間，一直負責對轄區內娛樂服務場所進行治安管理及查禁違法犯罪。惟金宛會所從2016年7月開業後，一直提供洗浴桑拿、娛樂陪侍及賣淫服務，即使有市民多番舉報，汪宏宜因3度收受金宛負責人的賄賂及宴請，對金宛會所犯罪行為「睜一隻眼閉一隻眼」，致金宛會所長期大規模賣淫，對治安嚴重損害，社會反響惡劣。

至2017年8月，上海市警方對金宛會所進行查處，當場拘捕25名賣淫女子、28名嫖客、51名協助組織賣淫人員；其後，警方先後傳喚257名疑犯，並拘捕組織首腦高某、陳某等人。經司法部門鑑定，金宛會所在短短1年零1個月時間裏，營業收入達到2.8億多元（約3.15億港元），消費人數逾13萬人次營業利潤達1.07億元。

至2017年10月10日，汪宏宜被上海市公安局紀檢組移交上海市人民檢察院處理。兩天後，汪宏宜的妻子吳曉蓉向上海市靜安區人民檢察院退繳10萬元。案件周四宣判，汪宏宜犯玩忽職守罪，判處有期徒刑3年6個月；犯受賄罪，判處有期徒刑1年，並處罰10萬元；合併執行有期徒刑4年，並處罰金10萬元。