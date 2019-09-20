中國成世界能源生產第一大國　煤炭減量效果良好

國務院新聞辦公室周五（20日）舉行新聞發布會，國家能源局長章建華指，內地已成為世界能源生產第一大國及全球第五大產油國，能源自主保障能力保持在80%以上。國內近年堅持清潔低碳發展，減少污染物及二氧化碳排放，近兩年全國煤炭消費量更有所下降，說明煤炭減量替代的效果良好。

他指出，大慶、勝利、華北、長慶等油氣田陸續發現，中國原油年產量從中共成立前僅12萬多噸，大幅提升至近2億噸，天然氣年產量達到1600億立方米。

章建華表示，當局將提高煤電佔煤炭消費總量當中的比重，及壓減散煤的消費作為煤炭減量的重要措施。內地近年推進煤電的超低排放，目前達標的煤電機組已達8.1億千瓦，為全世界最大的超低排放清潔能源煤電系統。另近年大力發展風電、光伏發電等非化石能源，有望將其佔一次能源消費總量的比重逐漸提高。

對於沙特遇襲及中美貿易戰是否影響進口原油和天然氣等能源，章建華指，當局不會寄託於某個國家或地區，所以國內原油供應不受影響。惟因美國對原油加徵關稅，令中國企業未能負擔，影響內地能源多樣化，當局希望貿易戰盡快結束。