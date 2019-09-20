深圳請中小學教師福利優厚　年薪至少26萬人仔

深圳龍華區教育局日前在官方微信公眾號發布招聘文章，計劃聘請400名中小學教師，大學本科畢業的年薪為26萬元（人民幣．下同，約29萬港元），更包含「五險一金」、全年165日以上有薪休假等福利，職位更屬於「事業單位正式編制」（相等於公務員）、有深圳戶籍，以及能優先申請人才住房、長租公寓。令不少求職者趨之若騖。

文章介紹，龍華區是深圳地理中心和中軸城區，是廣東省的「十強區」，是爭當建設中國特色社會主義先行示範區尖兵，助力深圳建成全球標桿城市、現代化國際化創新型城市，擁有粵港澳大瀛區特大型綜合交通樞紐—深圳北站，與廣州構成「半小時生活圈」，與武漢、廈門構成「4小時生活圈」。

文章表明，招聘待遇「領跑全國」，研究生求職者年薪可達28萬元（約31.4萬港元）以上，全日制博士會額外再獎勵20萬元（約22.4萬港元），優秀畢業生則會獎勵3萬至8萬元（約3.3萬至9萬港元）。招聘對象為全日制普通院校2020年的應屆畢業生，「非師範專業、無教師資格證也可以報考」、「無筆試、只面試」。局方在招聘廣告指出，如此的條件是「有點錢、有點閒、有尊嚴不是夢」。

事實上，以年薪20萬元以上招聘應屆畢業生擔任中小學教師，在深圳多區相當普遍。有內地傳媒發現，鹽田區今年5月赴北京招聘20名中小學教師，年薪為税前約29萬元（約32.6萬港元），甚至可申請「畢業生到崗獎勵經費」，博士每人3萬元，碩士每人2.5萬元（約2.8萬港元），學生每人1.5萬元（1.7萬港元）。