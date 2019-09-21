旅巴安裝人臉識別存隱患　司機：紅外線辣眼

旅遊巴上安裝的人臉識別鏡頭令人不適，甚至在遮擋的毛巾上留下小洞。（互聯網）

湖南衡陽市和張家界市近日均有運輸公司因監督安全駕駛，遂在旅遊巴上安裝「人臉識別鏡頭」。唯事後有多名司機反映，鏡頭發出的紅外線令人「眼睛都睜不開」，甚至有「被灼燒」的感覺；運輸公司周二（17日）表示，已將上述情況向有關部門反饋。

在衡陽市駕駛旅遊巴的許姓司機表示，應上級要求在車上裝載GPS及其他設備。但事後有不少司機在安裝後均感到眼睛不適、視線模糊，甚至出現嘔吐症狀。

許男指，該儀器距離司機位約80厘米，惟它一直對着眼睛，發出的紅外線讓眼睛有灼燒感；「我們就用毛巾或塑料袋蓋住它，沒多久就被燒出了兩個洞」，許男表示該設備發出的紅外線在肉眼下並不可見，但在手機鏡頭照射下則可見到兩明顯光源。

此外，在張家界駕駛旅遊巴的陳姓司機亦陷同一問題，他稱：「那天我開了十多個小時的車，那個設備照的我感覺眼睛都睜不開了，回來之後覺得眼睛很痛。」另有司機表示，部分車輛更出現兩個GPS信號相互干擾的現象，甚至導致ABS（煞車防抱死系統）失靈，令人質疑其存在安全隱患。

負責在衡陽各運輸公司安裝該智能設備的工作人員表示，司機們反映的情況屬正常現象，而出現「被灼燒」的感覺，疑是因為產品在太陽下暴曬後溫度過高有關。另已就上級主管部門應司機的要求，指出目前設備僅通電，目前暫未正式投入使用，待了解詳細情況後再決定。