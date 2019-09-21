按摩師強姦入睡女客　上訴稱對方自願沒反抗

江蘇一名女子今年2月在一家養生館按摩時不自覺入睡，遭按摩師趁機強姦。事後按摩師被控強姦罪成不服上訴，竟辯稱女事主沒反抗，是自願，但終被法院駁回上訴。

36歲的小惠（化名）案發當日晚上7時許，獨自前往啟東市匯龍鎮一家養生館按摩，並選了名為「某某中醫足道」的套餐服務，時長80分鐘。之後黃姓按摩師讓小惠躺到按摩床上並開始按摩，小惠不知不覺睡着。

直到晚上約9時半，黃某竟趁小惠入睡脫下其褲子並性交。小惠扎醒大驚呼救，黃某卻經已快步離開。後來小惠向養生館老闆指控遭黃某強姦，老闆致電黃某，對方也承認「做了不該做的事」。事後小惠向前往接她的丈夫哭訴被性侵，其丈夫隨即報警，最終黃某被警員帶走調查。

案件經啟東市人民法院經審理，黃某因違背婦女意志，強行與婦女性交，以強姦罪被追究刑事責任，一審黃某罪成被判4年有期徒刑。黃某不服上訴，稱被害人沒有拒絕、反抗，是自願的，其不構成犯罪。

南通中院二審時指出，該案有現場勘驗檢查筆錄、鑑定書、閉路電視畫面、被害人口供，以及被告黃某的口供為證據，並能相互印證，足以證明案件事實，於是駁回上訴，維持一審判決。