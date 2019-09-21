警破無牌私家偵探集團拘10人　涉非法收集個資

湖北警方周五（20日）通報，近日搗破一間位於武漢的非法私人偵探公司，並拘捕10名成員。該公司聲稱提供「尋車找人」服務，卻涉嫌侵犯公民個人資料，去年至今犯案24宗，涉案金額達40萬元（人民幣．下同，約45萬港元），受害人遍布全國。

警方今年6月在網絡巡查時，發現有人在微信上發布廣告，聲稱「全國找車、尋人，不成功不收費」，遂立案偵查。警方摸清該個以潘某為首的犯罪組織，並於本月2日收網，分別在武漢及仙桃拘捕10名涉案人員。

警方指出，該組織在網上發布廣告招徠客戶，並以非法手段開展「找人、尋車、婚外情調查」等私人偵探業務，包括利用非法手段查詢尋找人的地址，或通過速遞包裹非法獲取住址，甚至在他人門口安裝偷拍鏡頭「實時監控」或「掃樓」逐層尋找等。

警方指，潘某是集團「大腦」，負責統籌管理、人員調配、洽談業務、收取酬金等，其他疑犯則分別負責廣告宣傳，具體開展「業務」等。潘等人的收費則根據難易程度決定，從6000元（約6750港元）至10萬元（約11.3萬港元）不等；在收到「客戶」委託後，該組織便利用非法手段獲取所需資料，再拍照發給「客戶」，收到「客戶」首期款項後，才把實際位置告知「客戶」，再收取餘款。