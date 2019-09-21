男警確診患急性白血病　被捕逃犯願捐骨髓

福建廈門38歲警員盧霖上月底遠赴貴州，潛伏7日後終拘捕潛逃4年的安姓逃犯。惟他近日確診患上急性白血病，只能在骨髓庫尋找配對的骨髓。其同僚紛紛捐血，而正在審訊的安某更願意捐獻骨髓，「即使對身體有影響，我也願意這樣做」。

安某於2015年在廈門打死人，潛逃回貴州後過着隱姓埋名的生日。他被捕後，請求給予2小時安置家中妻兒及生意；盧霖答應請求，特意改簽返程航班。

得悉盧患病後，安某還特意寫信慰問，感謝對方讓他結束4年提心吊膽的日子，有機會面對錯誤，變回原來的身份。他坦言，盧霖與他想像中的警員不同，「您讓我覺得我雖然是個罪犯，但還是有面對錯誤、改正錯誤的勇氣和尊嚴」。他更提出要檢驗骨髓，若血型配對便立即移植。

醫生表示，盧霖已進行首輪化療，目前是白血球及血小板數值最低的時候，容易出現感染、出血、發燒等症狀。若一周後病情有所緩解，就進行骨髓穿刺複查，了解化療效果，再準備第2輪治療。另因盧霖父母年紀較大，又無兄弟姐妹，其親兒年齡小，所以均無法提供幹細胞作造血幹細胞移植治療，只能在骨髓庫尋找配對的骨髓。