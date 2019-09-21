台近半大學生有性經驗　學者︰性自主意識提升

有安全套品牌近日公布調查，顯示台灣近5成大學生在校期間已有性經驗，高達85%受訪者表示一定會用安全套，近4成大學生首次性經驗在15歲前。有學者指出，這項調查顯示更多大學生接受兩性教育後，性自主意識提升，更懂得在享受性愛前做好保護措施。

台灣樹德科技大學應用社會學院院長兼人類性學研究所所長林燕卿指出，據調查台灣有76%年輕人接受婚前性行為，因此46%大學生有性經驗是可以理解的。而且大部分大學生懂得首次性行為時使用安全套，林燕卿認為這種態度是可喜現象。她提出4項現象，顯示大學生對兩性關係有更正確的認識。第一是性教育的普及，台灣有33所大專院校把性教育列入課程，還有高中的護理、健康教育課程。

其次，有7成6的年輕人認為婚前性行為是允許的，致使大學生有性經驗比例增加。第三是大學生知道目前是求學階段，還不能、也不想生孩子，因此會選擇安全套作為防護措施。此外，如今買安全套愈來愈容易，便利店、校園及街道市集上的販賣機，還有網購平台亦有售。這四種現象對社會來說是正面的，代表著年輕人有性行為後，懂得保護自己。

樹德科大人類性學研究所的碩士生林怡伶本身是情趣用品店店長，有4年多從業經驗及研究觀察。她指出，到情趣用品店買安全套、情趣用品的，以往都是男生居多。但近年愈來愈多年輕情侶或伴侶一起去挑選，過程中互相溝通，討論彼此需求、感受，跟以往由男方主導選定安全套不太一樣，把女生想嘗試的、需要的納入考慮，是較健康的互動，使兩性間的溝通更加提升。

駐台記者郭良傑報道