基里巴斯與台灣斷交　美方稱無助印太區域和平穩定

繼所羅門群島後，基里巴斯亦於周五（20日）與台灣中斷外交關係，將與中國大陸復交。美國國務院對此深感失望，又稱正研議各種可能因應選項；參議院及眾議院多名議員亦譴責北京做法。有白宮資深官員指出，基里巴斯的決定無助印太區域的和平與穩定。

台媒報道，美國國務院一名不具名發言人回覆表示，美方對基里巴斯放棄與台灣的邦交，轉而支持北京的決定深感失望，並強調與大陸建立更緊密關係的國家主要是希望刺激經濟成長和基礎建設發展，然而長遠來說往往讓自身每況愈下。發言人又指，北京誘使各國與台灣中斷外交關係已傷害並破壞區域穩定，更損害數十年來維持和平、穩定及發展框架，美方會持續表達關切，並正研議各種可能的因應選項。

多名國會議員也透過社交網發表看法，其中共和黨參議員柯頓呼籲參議院通過他所提出的「台灣保證法」，該法案會將北京排除台灣於國際社會的行為，視為美國國安關注的國安議題；魯比奧也表示，除非正視相關行為，否則大陸將不遺餘力地在國際上孤立台灣。眾議院外交關係委員會首席議員麥考爾則指出，非常失望見到基里巴斯將民眾的未來交予大陸，陷入債務外交陷阱，強調美台關係不可動搖。