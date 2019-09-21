十一閱兵第3次排練　周邊商圈將調整營業時間

北京將在十一舉行大規模閱兵，市公安局通報，周六（21日）至下周一（23日）當局將日在天安門地區及長安街沿線，舉行十一慶祝活動第三次全流程演練，屆時除天安門地區及相關道路將分時、分段採取交通管制措施外，周邊各主要商圈也將調整營業時間。

根據通報，民眾下周日（22日）應避開管制路段，盡量選擇以三環路、四環路穿行市區，同時前往本市西北部昌平、延慶等郊區遊玩的民眾，也應提前規劃好回程時間和路線，盡量在下午4時前返回。而在交通管制時間內，前往北京站的人員和社會車輛可由東二環路東便門橋經崇文門東大街、北京站西街、北京站東街、東二環路單向循環通行。

十一當日及預演期間，天安門廣場及周邊地區將燃放煙花，交管部門提示駕駛者駛經管制區域周邊道路時，如遇有燃放煙花，必須集中精神，安全駕駛，守法順序通行，不能隨意停車或放慢車速觀看，更不能下車停留，以免造成交通堵塞。此外，演練期間西單、王府井、工體等管制區域周邊的各主要商圈，也將會調整營業時間。