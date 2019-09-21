修例風波：暴力不斷升級　官媒斥西方安插亂港四人幫

香港反修例騷亂持續多月，極端示威者無意收手。內地官媒發表署名文章指，暴力事件花樣百出，且不斷升級，說明活動策劃者、組織者、指揮者醉翁之意不在酒，一開始就另有圖謀。文章痛斥「叛國亂港四人幫」、黃之鋒等人，是西方安插在香港的「代理人」。

題為「看真相才能解決香港問題」的文章稱，那些戴口罩穿黑衣手持危險武器的暴徒，有證據表明是經過訓練、受人所僱的「職業施暴者」。他們襲擊警察、癱瘓機場、破壞港鐵、毆打內地記者乃至無差別攻擊持相反意見市民，明顯挑戰特區政府管治權威。而亂港分子不斷赴美撥弄是非乞求干預，以及極端激進示威者衝擊中聯辦大樓、塗污國徽、侮辱國旗，更是存心衝擊一國兩制的原則底線。

文章又批評，對「禍港四人幫」的壹傳媒黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁及前政務司司長陳方安生，以及黃之鋒等為代表的禍港亂港分子來說，香港被顛覆，他們的利益才能最大化。而他們背後的「洋大人」，更要拿香港當刀子和談判籌碼，給中國添堵添亂，最終達到遏制中國發展的目的。

文章強調，香港當前發生的事情，與追求「民主」、「人權」無關。止暴制亂，唯有法治一途。香港「沉默的大多數」必需為自己發聲，支持特區政府和警方嚴正執法。