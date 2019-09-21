韓國瑜批蔡英文「踏死外交」　柯文哲：兩岸接近決裂點

針對台灣一周內連失所羅門群島及基里巴斯兩邦交國，將代表國民黨參選明年的總統大選的高雄市長韓國瑜，周五（20日）晚上表示，蔡英文政府3年多沒有對台灣有利的具體外交政策或成果，所謂「踏實外交」只是「踏死」了外交而已。台北市長柯文哲則在周六（21日）指出，兩岸已僵持到接近不可逆的決裂點，並呼籲雙方冷靜。

韓國瑜於Facebook發文指，蔡英文的「踏實外交」只是不實空話，在台灣的內政外交都奄奄一息之際，除了拿大陸打壓這種永遠不變的萬金油藉口回應外，卻拿不出任何具體對策，質疑蔡是否一個搞「台灣孤立」的斷交總統，「都病入膏肓了，還在擦萬金油止癢覺得有辣就有效？」他又指，希望大陸能正視台灣，在將兩岸和平及繁榮視為最重要考量的前提下，認知到台灣邦交的穩固是兩岸和平穩定的基石。

蔡英文的高雄競選總部主委管碧玲回應指，斷交問題不是外交政策問題，而是百分百的明年大選的攻防問題。她批評北京赤裸裸地用斷交威嚇台灣民眾，強調威脅手段無法讓台灣屈服，而台灣民眾也知道選票的團結正是與大陸對話最有力的工具。

柯文哲則表示，斷交問題與外交部長吳釗燮的個人請辭與否無關，而是北京當局已不顧慮台灣民眾的感受，兩岸已僵持到接近不可逆的決裂點。他又指，斷交對台灣沒有實質影響、心理層面影響也不大，但兩岸不可能沒有隔閡，呼籲雙方應冷靜下來，不要惡性循環下去。