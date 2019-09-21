佛山村官與開發商私訂合同　收400萬人民幣好處費

廣東省佛山市紀委監委近日通報漠視侵害群眾利益的典型問題，一名村主任被指暗中幫助公司投得村委會樓盤開發項目，收取好處費400萬元（人民幣‧下同，約450萬港元），又顆同其他村委以去香港團拜和過年買花等名義，侵吞村民集體資產17.3萬元（約19.4萬港元），從中分得3萬元（約3.4萬港元）。

通報稱，佛山市禪城區石灣鎮街道塘頭村前村委會主任梁燦添，被指於2007年至2013年期間，利用職務便利，夥同村委會副主任，通過設定招標條件，幫助廣州某公司排擠其他競爭對手，取得村委會某樓盤開發專案。為謀求政治資本，梁又擅自預支該項目收益，導致下一屆村委班子任職期間村民分紅銳減，激化村民矛盾，令其得以在2017年再次擔任村委會主任。

曾有報道指，禪城區委第一專項巡察組去年前往塘頭村巡查時，發現一項房地產開發專案，竟有不同版本的合同，而不同合同上所蓋的公章，居然出現不同的數目字編號。

經查，梁燦榮及合作公司為該項目刻製了5枚合同印章，其中4枚在合作公司負責人手中，梁燦榮手上一枚的編號為「5」號。梁燦添等村委成員繞過村民代表大會，私下與房地產開發公司簽訂補充合同，把專案中利潤分成，由原來塘頭村佔9成、合作單位佔1成，改為前者佔4成、後者佔6成。而該分私訂合同上所蓋的公章，正是梁燦添手持的一枚。

最終梁燦添因長期壟斷農村資源、侵害群眾利益，被責令辭去村委會主任職務，並遭法院判處5年1個月有期徒刑。