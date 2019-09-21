到網絡主播公司門前扔漢堡包　台兩男遭警制服

台灣高雄近日有網絡主播涉嫌互相恐嚇與開槍砸店，警方早前逮捕8名開槍疑犯。惟在周六（21日）凌晨，再有身份不明的人士，前往其中一名涉事主播連千毅位於左營的公司門口，打算將一批漢堡包扔向該處，當即遭警員制服。另警方周六中午在新北中和區一座大樓內，將涉事主播連千毅帶走偵訊，又稱料將連押回高雄調查。

據了解，兩名男子周六凌晨前往該處，警方一早到場部署，及後上前勸離對方，惟有其中一人拒絕配合，更從所帶的袋子中掏出物件，砸向公司門口，並高聲喊出「刷一整排愛心」等語句。警員得悉對方惡行，遂將在場人士制服在地，並怒斥對方明知警察在場仍有此舉。

有台媒報道稱，連的公司門前已被清理一空，惟仍有多名警員在場戒備。據警方表示，當局已在該公司門前擺放如鐵蒺藜等工具，亦為此加強部署；警方續稱，兩名到場仍漢堡包的人士，凌晨1時共乘同一電單車到場，假意要請警員進食，遭拒後決定即場扔漢堡包，目前兩人已依照妨害公務罪嫌偵辦。

另在周六早上，高雄地檢署拘提包括潘姓男子等8人到案，涉嫌開槍的張姓主犯周五（20日）晚自動投案，經檢察官訊問後向法院聲押，周六中午法院裁定陳姓疑犯等6人羈押禁見，賴姓男子交保2萬元（新台幣，約5132.5港元）候傳，至於張男是否與連千毅有關連，則有待檢察官複訊，全案持續追查偵辦中。

此外，當地檢警周五曾前往連千毅的直播店倉庫，執行第二波搜索，現場查扣掛有國際知名品牌商標行李箱、包、夾、手錶、太陽眼鏡及打火機等商品400餘件，另有刀棍等武器，更傳部分物品疑屬仿製。

消息稱，連曾為當地黑幫成員，後改任網絡主播，負責拍賣奢侈品和名牌跑車等；又指近日發生多宗的暴力事件，是由連的生意糾紛而起，繼而引發幫派間的爭執。