否認不信任吳敦義　郭台銘辦公室：不想介入內鬥

台灣鴻海集團前董事長郭台銘早前決定放棄參選總統，同時國民黨亦積極尋求整合。針對外傳郭至今未見國民黨主席吳敦義，是因從不信任對方一說，郭的辦公室周六（21日）表示，郭從未這樣說過，又指不想介入該黨的宮廷內鬥劇碼。另前立法院長王金平表示，郭台銘和他之間存在參選默契，又強調自己會「參選到底」。

吳敦義和代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜均拋出想與郭台銘會面的意願，惟郭辦日前已表示未計劃與兩人見面。至於「吳郭會」遲遲無法登場的原因，有台媒日前報道是因為郭自始至終沒意願會面，又指郭曾提到他從不信任吳敦義。對此，郭辦周六予以否認，又反問何以黨副主席郝龍斌就能代表吳敦義見到郭台銘。郭辦最後表示，現階段只有祝福各位候選人，不想介入內鬥。

此外，王金平接受台媒採訪表示，自己仍會參選到底，但未正面回應用甚麼身份參選，「你們慢慢看嘛」。他又稱，郭台銘和他存在默契，即「他參選我支持，我參選他支持」，並表示郭就是在等待他的決定。王進一步指，台灣須走中道路線，容納左右兩邊，把整體整合起來才是台灣現時所需要。

另中選會周六（21日）舉行首次模擬投票會，安排300人參與其中，藉此測試相關票站流程。該會原定估計每人平均投票時間為2分10秒，但最終從排隊、領票到投票等程序，總計花費65分鐘完成。