內地首顆引力波探測衞星測試成功　精度達1個原子直徑

中國科學院日前宣布，內地首顆空間引力波探測技術實驗衞星「太極一號」，其在軌測試正在開展，衞星狀態及各項測試結果正常，首階段在軌測試任務已順利完成，為國內在空間引力波探測領域，率先取得突破奠定基礎。

據數據顯示，「太極一號」的激光干涉儀位移測量精度，達到百皮米量級（約為1個原子直徑），引力參考傳感器測量精度達到地球重力加速度的百億分之一量級，微推進器推力分辨率達到亞微牛量級。

「太極一號」實現國內最高精度的空間激光干涉測量，成功展開首次在軌無拖曳控制技術試驗，並在國際上首次實現微牛級射頻離子，和雙模霍爾電推進技術的在軌驗證。

引力波是物質和能量的劇烈運動及變化所產生的一種物質波，不同頻率的引力波反映宇宙的不同時期和不同的天體物理過程。若能在空間探測到中低頻段的引力波信號，就可揭示更多天體物理過程。由於引力波信號極其微弱，所以需突破人類精密測量和控制技術的極限，「太極一號」正是對此核心技術的可行性和實現途徑，展開在軌驗證。