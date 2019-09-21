全國政法交流會議　要求嚴防暴恐深入掃黑除惡

中央政法委周五（20日）在北京召開第三次新時代政法工作創新交流會，中共中央政治局委員、政法委書記郭聲琨要求各地嚴防並處理好各類政治安全、暴力恐怖、社會穩定風險。中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新則強調，要深入展開掃黑除惡專項鬥爭，以及抵禦顏色革命。

郭聲琨在會上指出，政法機關要打好防範化解重大風險的攻堅戰，增強對風險的感知力、洞察力，深刻把握風險產生演變規律，實現精確預測、精細預警、精準預防，並聚焦突出風險隱患，精準施策，把防範化解風險隱患各項工作部署有效落實。

針對風險防控，陳一新提出要將矛盾消解於未然、將風險化解於無形，防止小風險發展為大風險；要嚴防發生重大恐怖襲擊事件，個人極端暴力犯罪案件，以及特大公共安全事故。一旦風險挑戰發生，就要有效化解。

陳一新指重點在於化解階段性、區域性、行業性的潛在安全風險上，特別是要深入開展掃黑除惡專項鬥爭，做好維穩工作，及時化解經濟社會領域風險。針對打擊恐怖活動和消除邪教危害，要堅持凡「恐」必打、露頭就打，堅決剷除暴恐滋生土壤。在抵禦「顏色革命」方面，要善於統籌國際國內兩個大局，一面防範境外敵對勢力滲透顛覆破壞，同時剷除境內影響政治安全的土壤。