當局派政務代表進駐百間重點企業　包括阿里巴巴

阿里巴巴前主席馬雲上周二（10日）卸任後，浙江杭州政府將調派100名「政府事務代表」，進駐包括阿里巴巴等100間重點企業。當局在周五（20日）召開全面實施「新製造業」動員大會，表明上述措施的目的，是為企業協調和解決各類政府事務、開展資訊溝通交流、政策解答等方面的保障。

會上表示，杭州目前傳統的製造業佔比例較高，正面臨活老工業區和低效用地等壓力，遂決定將其轉型升級；並在會上發布《關於實施「新製造業計劃」推進高質量發展的若干意見（徵求意見稿）》，將重點培養引進新能源新材料、高端裝備等戰略性新興產業。

據有關部門統計，2019年上半年杭州工業增加1651億元（人民幣‧下同，約1853億港元），增長3.9%，其中戰略性新興產業增加值增長9.7%。會上提及，到2025年，杭州工業總產值目標將達2.5萬億元（約2.8萬億港元）。

《意見》表示，為吸引外資和發展本土企業，杭州當局將減稅、提升平台建設、統籌產業轉型等方面，亦會在用地、金融和人才等方面給予資金幫助。而在重點企業設立政府事務代表便是計劃其中一項措施。