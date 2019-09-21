轉借貸款賺貼息　國企總經理受賄883萬人民幣

安徽省投資集團控股有限公司（下稱安徽投資）前總經理張春雷（正廳級），因涉嫌受賄被安徽省淮北市檢察院起訴，案件周五（20日）在淮北市中級法院開庭一審，張春雷當庭認罪悔罪，法庭押後宣判。

起訴內容指，被告張春雷於2010年至2016年擔任安徽投資黨委副書記、董事、總經理期間，利用職務上的便利，為請托人謀取利益，先後多次索取、非法收受他人財物共計883萬多元（人民幣‧下同，約991萬港元）。去年12月26日，張向安徽省監察委員會投案，經查終結後，案件移送安徽省檢察院審查起訴。

張春雷被指控的4項受賄罪均與貸款業務有關，當中包括2012年下半年，安徽省某環境工程公司曹姓總經理以其公司名義，向安徽投資申請委託貸款1.8億元（約2億港元），並向張求助，張便提出從貸款中借款1000萬元（約1122萬港元），年息6.4厘。之後張把該筆款項轉借給翦某，並收取年利率25.6%的高額利息。經審計，張以高額貼息形式，收受曹合共316萬多元（約355萬元）。

在另一案中，張以同樣方式收受安徽某融資擔保公司法定代表人李某216萬多元（約242萬港元）。鑑於張春雷在案發後主動投案並如實供述罪行，又退繳全部違法所得，檢察機關建議法院對其減輕處罰。