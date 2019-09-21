向多名女粉絲謊稱借錢開公司　男主播呃500萬人仔遭逮

吉林長春一名樂姓網絡男主播，藉與多名女粉絲發展為戀人關係，從中騙財騙色，又謊稱自己開公司需要資金，邀請女粉絲贊助入股，更稱公司成立後會有股份和分紅。樂男得手後，遂將女事主帳號屏蔽。長春警方早前逮捕樂男，得悉被騙的女粉絲遍布全國各地，涉案金額近500萬元（人民幣‧下同，約561萬港元）。

內媒周六（21日）引述警方通報，稱當局今年8月接獲5名女事主報案，得悉對方被樂男詐騙。經查，警方得知樂男在短片平台中擁有18萬多粉絲，還有自己的傳媒公司。當局表示，僅得初中學歷的樂男為包裝自己，聲稱是重點大學畢業，並利用網絡直播認識大批女粉絲，私底下與對方在社交網聯繫。

警方續稱，樂男在直播間鼓勵女粉絲為他刷禮物，在線下則頻和女粉絲約會，並向女粉絲發一些曖昧信息，不單同時與女粉絲發展為戀人，部分甚至到了談婚論嫁的地步。警方又表示，樂男向眾人詐財後，再將對方帳戶拉黑；及至周二（17日），警員在樂男經營的傳媒公司將對方逮捕，並繳獲大量作案工具。

經審訊，樂男承認自己惡行，「她們直播給我刷禮物，過完年以後，我逐漸跟她們聯繫，建立好朋友的關係。然後通過第一次見面、第二次見面確定了戀愛關係。」目前，樂男已被警方刑事拘留。