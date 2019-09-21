台灣921大地震20周年　教堂敲鐘紀念彰化籲捐血

已退休的郭鎧紋仍很關心地震方面的研究。（中時電子報圖片）

周六（21日）是台灣「921大地震」20周年，民間舉辦不少悼念活動。台行政院長蘇貞昌出席公開活動時表示，政府在20年來一直為減災避災做了許多努力，但很多機制需要更精進，因此要努力想辦法預防，令災害減至最小。

當天有400人聚集在台中霧峰金陵山圓滿教堂，舉行「921二十周年紀念禮拜」。主辦單位更針對地震發生的時刻凌晨1點47分，特意在周五下午1時47分，敲鐘21下以作紀念。彰化縣政府亦舉辦公益捐血活動。縣長王惠美呼籲民眾踴躍捐血，幫助傷病患者輸血需求。而在台南、新北、台中與花蓮4縣市，當天舉辦安全城市嘉年華。

台內政部表示，政府在「921大地震」後制定「災害防救法」，又提出「都市危險及老舊建築加速重建條例」，提升民眾重視建物安全觀念。內政部將與各部門共合編撰地震紀念專書電子版，市民可免費下載閱覽。

在當年擔任氣象局地震測報中心主任的郭鎧紋，已於2017年底退休。他回憶921大地震前，在氣象局內部會議時，曾多次提到地震次數偏少，只有正常頻率的3分之2，值得注意。如今強震次數又有偏少的現象，他認為，如果以上個世紀的經驗法則來看，短則29年、長則64年，921等級的地震可能再度發生，亦即最快9年後台灣可能再發生一次規模7以上的大地震。

台灣南投縣在1999年9月21日發生黎克特制7.3級地震，造成2400多人死亡，逾萬人受傷，近10萬間房屋損毀或倒塌。地震震毀道路及橋樑等交通設施，水利設施、電力設備、醫院、學校等公共設施受損，更引發大規模山泥傾瀉及土壤液化災害。據公開資料顯示，當時地震釋出的總能量相當於44.7顆廣島原子彈的威力。