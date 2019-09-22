成都女教師失蹤終天水尋回　親屬：壓力太大

四川成都一名26歲的中學女教師余治蓉，在上周一（16日）下午離奇失蹤，家屬尋找多日無果。據消息指，余女最後出現在當地孵化園地鐵站，事件引起社會關注。經過多日，有內媒記者上周六（21日）晚得悉，警方目前已在甘肅天水市找回余女，惟其家屬並沒有透露有關細節。

事發當日，余女替其執教的學校送材料至教育局，在晚上7時16分進入孵化園地鐵站後便失聯。對於尋回余女的事發經過，成都警方沒有披露更多細節；而此前證實失聯一事的武侯區教育局也沒有發布更多消息。

余母表示，經警方幫助下，現已與女兒見面，且感謝社會各界的關心。但是，「為了保護女兒，請大家不要再轉發和議論」。對於外界關注余女失聯一事，且失蹤5日間的動向等問題，家屬均未有作出回應。而余女的姨母則表示，余女和家人關係很好，她猜測余或在工作上壓力大，才會突然失聯。

在失聯期間，網上有消息指出，余女曾出現在新南門附近的錦江邊，且曾在成都的雙流機場附近打開手機電源，其下落及情況引發全國網民關注。

據了解，余女是重慶奉節人，自小在成都長大。其朋友透露，余在讀書時成績優異，高考考入北京師範大學，本科畢業後前往英國留學，今年暑假回到成都的中學工作。