醫生手術室內收1萬人民幣現金　官方：已停職

山西臨汾洪洞縣人民醫院一名醫生近日被揭，在手術室內收取現金。據現年62歲的病人韓X林稱，她因患腦梗塞到該院接受治療，院方報稱要請北京專家來做手術，要收取1萬元人民幣（約1.1萬港元），作為給專家的勞務費。官方通報，負責幫忙收錢轉交的醫生目前已被停職。

韓X林表示，該名專家「不是我們這裏的大夫，那1萬元人民幣是專家過來給我治療的勞務費，那紅包是我給的。」她續稱，院方強調此筆費用是請北京天壇醫院的宋姓專家，到場為她做支架手術。

涉事的神經外科王姓主任稱，該手術難度頗高，「做多了她受不了，回頭過段時間再讓安排一下。」王續稱，自己已被停職，「我們醫院、縣委相關部門也成立調查組了。」韓X林則稱，當地縣衞生局介入調查後，院方答應免費為她再做一次支架手術。

有業內人士表示，類似情況相當普遍，「處理一些複雜問題的時候需要請些外援，這個時候我們就會徵詢病人和病人家屬的意見，請專家過來。」該專家續稱，另一種情況則為病人家屬在大型醫院排不上隊，「想在本地醫院解決這個病，對本地醫生不信任，所以就請了外地的專家。」有律師則認為此舉違規，稱按相關規定，會診費用須同一支付予醫療機構，不得支付予醫師本人。