歷史新說：《趙正書》另種說法　秦始皇立太子或另有人選

近年不少歷史學家，對秦始皇的死與遺詔充滿懷疑。日本專攻中國古代史的歷史學家鶴間和幸，早前發行《始皇帝：秦始皇和他生活的時代》中解讀《趙正書》，發現秦始皇原本確要立幼子胡亥為太子，並非長子扶蘇，與西漢史學家司馬遷所寫的《史記》記載內容有出入。

眾所周知，《史記》記載，秦始皇死後，宦官趙高和丞相李斯偽造遺詔，賜死長子扶蘇，擁立幼子胡亥為皇帝。趙李兩人偽造兩份詔書，除立胡亥為太子外，並以「扶蘇曾向父親進諫屬不孝之舉」為由，令扶蘇自刎身亡；又「胡亥囚恬於陽」意思是大將軍蒙恬被監禁於陽周（今陝西榆林靖邊縣內）。

惟鶴間和幸早前發行書籍解讀《趙正書》時，發現兩古籍內容有出入。內容顯示，秦王病重，流着淚讓隨從找來忠臣，討論繼承人的人選。「請立子胡亥，為代後，王曰可」，趙、李和御史大夫馮去疾等人建議秦王悄悄立胡亥為繼承人，徵得了秦王本人的同意。

《趙正書》記載於50枚竹簡內，約1500字。鶴間和幸認為，《趙正書》是武帝前期編寫，較武帝末年編寫的《史記》早，「司馬遷可能知道這本書存在，但他沒有採信胡亥為繼承人的故事」。作者推測，當時流傳很多關於秦始皇的故事，司馬遷只能在異說並存的情況下，排除異說。惟目前未有更多史料證實，秦始皇之死和遺詔仍存在疑問。