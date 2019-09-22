考上大學獲預贈豪車　青年竟掛假牌駕駛斷正

內地一名青年剛考上大學，獲父母預先贈送一輛豪華房車，待他考獲駕照便可駕駛。惟青年急不及待開新車，竟找人辦了一個假駕照，更偽造一個假車牌，遭警員查獲，最終被拘留兼罰款。

上周三（18日）下午3時許，黑龍江省公安廳高速公路交通管理局哈大大隊三中隊根據一條假車牌的違法線報，在哈大高速大慶收費站截查一輛白色私家車。當時司機于某按警員要求逐一出示駕駛等證件，神情淡定。但警員一查，卻發現駕照、行車證、車牌、年檢以及保險證明均是偽造。警員又查知于某僅完成筆試，未獲駕照。

一問之下，21歲的于某才供稱，父母為慶祝他考上大學，於是在四川給他買了一輛車牌為「川TJN185」的房車。由於于某剛開始學車，駕照還未到手，但他急於開新車上路，於是找人偽造駕照。另他不滿原來的車牌號碼太拗口，如是索性再造一個假車牌，以自己的外號「老于」首個字母即「LY」，加上3個「1」，整套車輛相關證件和駕照共花620元（人民幣‧下同，約696港元）。

由於于某共犯下無牌駕駛，使用假駕照、假行車證、假車牌等6項違法行為，最後被合併判處罰款2.3萬元（約2.6萬港元），並處行政拘留20日。