因寵物問題拒續租　女網紅遺一屋狗屎遭起底

陝西西安一名陳姓女房東上周六（21日）向內媒爆料，指一名在微博上有百萬粉絲的李姓女網紅日前不獲續租，惟李女留下一屋狗屎及垃圾後失聯，另更欠3千多元（人民幣‧下同，約3370港元）的水、電等費用。事後，李女遭網民起底，向其提醒及反映聯絡陳女。

現場畫面顯示，租戶不但衞生惡劣，且屋內不論大廳、寢室均留下不少雜物，甚至地下更留下不少狗屎。陳女表示，平時該房屋打掃只需300元（約337港元），她事後願意支付給清潔工500元（約561港元），惟對方都嫌惡心不願接受。

陳女續指，李女外表漂亮，看上去只得20多歲，給人的印象都是乾乾淨淨，遂決定將房租給她，且一住就住了3年。但當見到李在屋子遺下的一大堆問題，令陳感到十分驚訝。

她表示，李女之前都按時交房租，直至去年因養狗把家中的門框咬爛；陳女遂拒絕出租，並於同年2月通知，而租約只至上周四（19日）為止，並要求李女打掃乾淨。未料，李直接離開且再聯繫不上。陳女見到屋中的情況，更直言：「李XX（女網紅的名字）出來掃狗屎！」。

有內地網民事後根據陳女提供的相片，成功挖出李女在微博名為「李艾佳Lisa」的帳戶。有關片段曝光後，李女雖換掉其帳戶名字及頭像，但已有不少網民留言，提醒陳女在找她；另有網民表示不敢相信她住過片中的房間，直言她是一個「邋遢怪」。