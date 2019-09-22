深圳地鐵試行人臉識別技術　60歲以上長者可「刷臉」出入閘

深圳上周五（20日）起在地鐵11號線，試行人臉識別技術系統，當地年屆60歲或以上的長者，均可在自助票務處理機註冊成功後，通過檢票機「刷臉」進出閘口。當局表示，相關技術日後可望在深圳地鐵7條線路的車站全面推廣。

深圳地鐵與廣電運通上周五起，在上述地鐵線路試行上線地鐵智能客服系統，自助票務處理機可讓乘客自助處理，在地鐵出行中遇到的各類票卡問題，以及供地鐵免票群體自助辦理的人臉及指靜脈註冊。

按深圳政府相關規定，年滿60歲及以上的老人、殘疾人士、深圳市戶籍享受撫恤補助待遇的複員軍人、烈士遺屬、軍隊離退休幹部等人士，均可免費乘坐深圳地鐵。

據悉深圳地鐵11號線的18個車站均有設點，現已有28部邊門檢票機和60部自助票務處理機，每個車站至少有1個邊門檢票機和兩部自助票務處理機，提升市民出行效率和體驗。

深圳地鐵運營集團票務中心研發室AFC技術工程師稱，由於人臉識別的閘機攝像鏡頭，對高度有一定要求；作為人臉識別的補充，使用輪椅的人士在通過智能生物識別邊門時，如達不到高度，還可使用指靜脈驗證通行。

目前相關系統解決方案只在11號線試行，已註冊的乘客如需換乘至其他線路，還需隨身攜帶身份證及相關證件。