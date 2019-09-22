三輪車主唔記得拔匙　5歲女貪玩開車撞傷途人

浙江溫嶺城北街道一名5歲周姓女童，早前在無人看顧情況下，走上王姓男子的電動三輪車玩耍。期間周女發現王男座駕仍插着鑰匙，竟自行發動車輛，意外撞倒前往王男店舖購物的鄒姓女子。經醫生診斷，鄒女的兩隻腳趾被撞至骨折，全身多處軟組織挫傷。警方認為，周女的監護人和王男須負同等責任。

內媒周日（22日）報道，當地警方9月8日接報得悉上述事故。警員表示，「現場只有一輛電動三輪車停在路邊，傷者已經被送往了溫嶺市骨傷科醫院。」警方翻查閉路電視，始悉肇事者是5歲的周女，「可以看到這個小孩子此時正在三輪車上玩耍，玩得比較開心，她可能對駕駛室比較好奇。」

警員續稱，其後周女爬向駕駛座位置，而鄒女亦在不久後到場，「可以看出來她（鄒女）是完全沒有準備的，事故的發生也是比較突然。」經查，警方得悉該車是糧油店老闆王男所有。王男解釋，自己當時沒拔走車匙，「鑰匙拔了就沒事了，小孩子就從這裏爬到上面，走了油門了。」

鄒女留院時憶述，「那個撞擊力很大的，我一下子就撞暈了，這個頭破了，流了很多血。」據悉女童得知自己闖禍後，也為此受驚不少。