網民稱遭陌生人訊息騷擾　查航班App疑洩用戶私隱

用戶可在App上建立虛擬身份，與他人互動。（互聯網）

有內地女網民爆料，稱近日在提供航班查詢服務的「航旅縱橫App」上，選擇飛機座位後，發現有陌生人向其發送「可以約你嗎」等騷擾訊息；她更發現該App可查看同一航班上其他乘客的姓名和頭像，有洩露用戶隱私之嫌。該App相關人員周日（22日）回應，稱只有用戶填寫的虛擬信息是對外可見。

內媒報道，下載「航旅縱橫App」後，系統會彈出提示「建立虛擬飛行形象，與他人互動」。用戶建立虛擬身份後，「與他人私信」一欄會預設為開啟狀態。

「航旅縱橫App」的官方社交網群組管理人員回應，指用戶開通虛擬身份後，可與他人互動，只有虛擬訊息是對外可見，其他人無法查看真實訊息；用戶可隨時修改、刪除虛擬身份及關閉功能；App未有設計涉足社交的功能。

事件引起網民討論，認為該App是為乘坐飛機的用戶，提供行程管理、機票搜索、航班動態、登機訊息等服務，不應強行走社交路線。據了解，App去年曾推出「虛擬客艙功能」，用戶可查看同一航班其他乘客的歷史飛行地點及頻率等訊息，引起極大爭議。