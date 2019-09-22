警破特大「套路貸」詐騙案　涉29個省區市逾1400人受害

重慶梁平區警方周日（22日）通報，當局破獲一宗特大「套路貸」詐騙案，受害人涉及全國29個省區市，合共1400多人，涉額超過6000萬元（人民幣‧下同，約6733.3萬港元）。目前17名疑犯已被刑拘，案件仍待進一步辦理。

警方此前接到受害人李先生報警，稱他在一間網絡貸款公司貸款2100元（約2356港元），借款期限7天，若到期無法償還，對方會要求繼續支付借款金額30%的「手續費」，藉此延期7天。該筆款項延期數次後，李男發現已累積成1萬多元（約1.1萬港元）；貸款公司則稱，需要其他公司接手李男的後續還款事宜。

李男續稱，他隨後在其他網貸公司借新款還舊帳，藉此「拆東牆補西牆」。他遂在兩個半月內，分別向數十間網貸公司借款或延期了74次，而最初的2100元亦累積成17萬元（約19萬港元）的債務。與此同時，李男報稱受到多間催債公司的軟暴力催款，無奈下只能報警求助。

接報後，警方即成立專案組偵辦，經調查發現，該組織以家庭為基礎，以網貸公司為平台，公司有管理層、財務、後勤，並招聘吸納大量人員，當中更包括受害大學生作為業務員，全體成員同吃同住；公司會在3至4個月定期搬遷辦公地址，也會在內部組織話術、套路學習，專題研究借貸相關法律知識，企圖逃避警方打擊。

警員又稱，該公司以無抵押、放款快作招徠，在網上吸引全國各地受害人借款；受害人為清償債務，不得不變賣家產或四處借款，部分受害人因此家庭破碎、親朋反目、舉家搬遷躲債，有不堪重負者甚至割腕自殺；更稱有受害人為還債，最終被迫加入該「套路貸」犯罪組織，成為上述疑犯。

經過10個多月偵查，警方掌握該組織以付某、王某、何某等為核心管理層的組織構架，並掌握該組織的具體位置。在確定所有犯罪證據後，專案組在雲南、湖北、湖南等地同時收網，一舉逮捕該組織核心成員17人。