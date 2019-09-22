大興機場流程測試完成　旅客出入境可「無感通關」

北京大興國際機場（下稱大興機場）預計今年9月末正式啟用。內地傳媒周日（22日）報道，大興機場經過5輪全流程測試後，近期已完成各項指標檢測，並將開關運行。報道又介紹該機場相關配套的3項智能系統，包括人臉識別技術、「無感通關」與地鐵辦理登機手續。

報道提到，大興機場出境採用「海關+安檢一次過檢」的模式，出境旅客只須提交一次行李和接受一次檢查，櫃台後方的新型X光機體積更小，關員將遠程對過檢行李作電腦審圖。

另在入境環節，海關設置30多部智能檢疫查驗設備，集紅外測溫、放射性物質定位檢測、人臉識別、入境人員訊息採集等功能，僅需幾秒鐘且無需接觸，即可採集旅客體表體溫、判定放射性物質攜帶情況等資訊。旅檢負責人稱，新設備可最大限度保障旅客「無感通關」，又稱通道的總長度是3.5米，旅客通關時間約為3到4秒。

報道又指出，在城市航站樓草橋站，旅客可直接在該處辦理國內航班、國際航班的行李托運和登機手續；旅客可在航班起飛前最早6小時，最晚2.5小時作行李托運；機場線開通營運初期，營運時間為早上6時到晚上10時30分，另根據航班情況，高峰時段發車間隔8分30秒，平峰時段發車間隔10分鐘。

報道補充，東方航空聯合華為、中國聯通等公司，早前在大興機場正式推出最新研發、基於5G網絡的「東航智慧出行集成服務系統」。乘坐東航航班的旅客，只需要通過人臉識別，就可完成從購票、托運、安檢、登機等各個出行流程，達至「一張臉走遍機場」的目的；另東航在「RFID永久行李牌」技術基礎上，與華為合作開發「5G行李跟蹤解決方案」，旅客可隨時在東航App查詢自己託運的行李狀態。