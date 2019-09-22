當局通報整治保健市場案例　有違規者罰逾百萬人民幣

有公司聲稱，所售的納豆製品具有治療或保健功能。（互聯網）

浙江省市場監管局周日（22日）通報聯合整治保健市場相關典型案例，有違法者被處罰逾百萬元（人民幣．下同）。價監競爭分局相關負責人表示，下一步將繼續加強監督檢查和執法辦案，加強部門協同和執法聯動，持續打擊和抵制違法者和違法行為。

通報稱，寧波市某生物科技公司負責人2017年6月起，經銷「福芝靈」、「祥芝靈」等飲品，宣稱是國內唯一的高濃縮液態靈芝產品，有抗腫瘤、抗衰老、防治糖尿病、慢性支氣管炎等多種功效；另一品牌的枸杞葛根飲品則聲稱，以長白山靈芝濃縮液為主要原料，有預防脂肪肝、修復受損肝細胞等作用。

經查，相關飲品實為涼茶類飲料，不含靈芝成分，涉嫌虛假宣傳及違反相關法例。當局依法責令當事人停止違法行為，並處罰款150萬元（約168萬港元）。另台州市某保健公司銷售「場能健康器」和「納豆製品」，宣稱健康器可幫助修復細胞能場、改善血液品質、循環能力、塑身美容等多種功效；納豆製品具有防血栓、溶血栓、抗凝血、降血壓等治療或保健功能。

通報續指出，上述健康器為家電類電器產品，並非醫療器械；納豆製品僅為普通食品，不具備治療或保健作用。當事人未取得《食品經營許可證》，涉嫌無證經營食品及虛假宣傳，違反相關法例。當局依法責令其停止違法行為，並處罰款逾299萬元（約336萬港元）。