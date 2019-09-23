文昌警破「套路貸」黑惡組織　疑犯涉潑油漆撒冥幣追債

海南文昌警方周日（22日）通報，今年4月搗破以林姓疑犯為首的「套路貸」涉黑惡犯罪組織，逮捕23人，並偵破15宗相關案件，凍結涉案資金76萬元（人民幣‧下同，約85.3萬港元）。通報表示，該組織成員涉以潑油漆、扔鞭炮、撒冥幣等方式「暴力追債」。林某等人目前已被市人民檢察院批准逮捕。

通報稱，警方在上述收網行動中，同時查封房產8處、土地4塊，扣押車輛13輛、紙質及電子借條290餘張，借款總金額5500餘萬元（約6172萬港元）、金銀首飾80餘件，收繳槍枝3把、山豬炮3枚、管制刀具16把。

通報提到，早在2018年10月，文昌市警方接到省掃黑除惡第一督導組，其所下發的涉黑涉惡線索核查件，遂得悉上述犯罪組織惡行。經查，警方發現林某為首的犯罪組織，以「文昌市文城鎮攬勝煙酒行」作為據點，假借經營煙酒行名義，長期在市內通過讓借款人，簽訂遠高於真實借款金額的虛高「借貸協議」，藉此實施「套路貸」。

通報又稱，該涉黑惡犯罪組織有嚴密招募成員程序，成員多佩戴金鏈或有類似紋身，由林某組織成員集中管理，提供集體食宿；該組織近年在文昌地區，通過有組織地實施尋釁滋事、非法拘禁、非法持有槍枝、開設賭場、敲詐勒索、放高利貸、從事「套路貸」等違法犯罪活動，逐步擴大勢力犯罪，謀取非法利益。

通報提到，2012年至2016年間，林某通過各種方式，拉攏糾集社會閒散人員，在拓展放貸業務同時，也涉足美容美髮、餐飲、服裝等領域。2016年底，林某招攬了黃某華、符某敏、邢某吾、陳某雷、符某邦等人，為其犯罪組織骨幹；2017年3月，林某通過訴訟從借款人手中，得到位於文城鎮谷鴻路一處舖面，成立「攬勝煙酒行」，並開展上述惡行。

通報補充，其套路貸犯罪組織相當嚴密，形成高層出資統籌、中層管理指揮、底層暴力催收的格局；公司有專人各自負責放款、管帳、武器保管和上門催債。林某亦因此聚集大量資金財富，先後購置多輛名車，並在海口市、文昌市內購買多處房產、土地。