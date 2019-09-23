傳金沙集團主席致電特朗普　警告貿易戰將影響其連任

據報艾德森（左圖）曾致電特朗普（右圖）談及中美貿易戰問題。（美聯社圖片）

美國《華爾街日報》周日（22日）引述消息報道，總統特朗普上月宣布增加關稅稅率，以致中美貿易戰升級後，促使賭業大亨、拉斯維加斯金沙集團主席艾德森（Sheldon Adelson）曾經致電警告，指中美貿易戰升級將對美國經濟及前者競逐連任造成影響。白宮暫時未有回應。

艾德森為共和黨主要捐款人之一，名下拉斯維加斯金沙集團的澳門業務為集團的主要收入來源。特朗普在上月尾突然宣布，在10月起分階段上調對合共5500億美元（約4.3萬億港元）進口中國貨的關稅，稅率最高增加至30%。

報道引述消息人士指，艾德森因為特朗普此舉而致電對方，他在通話中主要談及貿戰對特朗普連任等的政治影響，自己集團的情況則並不是焦點所在。特朗普其後在本月中宣布押後加徵關稅，但未知是否與此事有關。消息又指，艾德森亦曾接觸特朗普競選團隊的成員。

金沙集團由2002年起開始在澳門的業務，至去年已佔集團收入的63%。而中國官媒早前曾指，美國企業有可能在貿易摩擦中受挫。

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