大學校門外現天價桂花糕　動輒叫價近百元人仔

雲南昆明有大專學生向內媒反映，近日在校園附近驚現天價「桂花糕」，一小塊糕點竟叫價數十元（人民幣．下同）。據悉商販均在三輪車攤位，掛上寫有「板栗桂花糕」的破舊招牌，蒸盤上的桂花糕顏色鮮艷，非常吸引，但不少光顧的學生都抱怨上當受騙。

有知情者表示，當地多間大學都有類似情況發生。有女學生指，上周在校門外花了70餘元（約78港元）購買桂花糕，「看着是薄薄的，但是愈往下切愈厚」，且味道猶如化妝品，「我只吃了一口就扔了」。據悉，商販都會在開學季時於校門外擺攤，大部分受騙者都是新生。

據了解，攤檔售賣的板栗桂花糕，每兩價格約2.5元（約2.8港元）至6元（約6.7港元）不等。檔主會先用刀比劃落刀位置，趁顧客不注意時再向外斜切，令糕點變成梯形狀以增加重量。若客人拒絕接受，檔主就會以需賺錢養家，或不便售賣為由推辭，甚至惡語相向。

知情人士透露，板栗桂花糕成本低廉，檔主又會用板壓實增加糕體密度；另糕體粗糙難以融化，變質速度較快。有學校表示，目前暫未接獲學生購買桂花糕的投訴，提醒若有同學遇上此類情況，應立即報警或尋求校方協助。