孟晚舟周一出庭　律師指當事人為貿戰籌碼冀終止案件

孟晚舟代表律師爭取披露被拘留及逮捕的相關文件。（互聯網）

中國電訊設備製造商華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，將於加拿大時間周一（23日）在卑詩省最高法院再次出庭。孟晚舟的代表律師將在庭上指美國總統特朗普，以孟晚舟為中美貿易戰的談判籌碼，要求終止案件。律師又指控加拿大皇家騎警（RCMP）及加拿大邊境服務局（CBSA）扣留孟晚舟時違反人權，提出民事起訴。

聆訊將持續8日，取決於能否取得孟晚舟去年12月，在加拿大溫哥華機場被拘留及逮捕的文件。辯方律師指，總統特朗普去年12月曾公開表示，假如有助與北京達成貿易協議，願意干預美國司法部針對孟晚舟的案件，顯示美國企圖利用引渡程序謀求經濟和政治利益。

辯方律師稱，RCMP本來打算在飛機上拘捕孟晚舟，但後來改由CBSA的官員檢查孟晚舟行李，並盤問她關於華為在伊朗的業務。辯方指美國及加拿大政府利用CBSA的特別拘留權，掩飾刑事調查，屬嚴重濫權，希望法官能下令披露相關電郵、報告及其他文件。

卑詩省最高法院首席法官欣克森（Christopher Hinkson）質疑辯方的民事訴訟，只是一個獲取引渡程序信息的詭計，惟孟晚舟代表律師則指己方論點充足。明年預計就加國濫權程序的指控舉行單獨聆訊，而孟晚舟的引渡聆訊則於明年1月展開。