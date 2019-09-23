台灣多面廣告現身加國　爭取參加ICAO大會

國際民航組織（ICAO）大會將於周二（24日）在加拿大蒙特利爾召開，惟台灣未獲邀請。為顯示台灣參會的決心，除了交通部民航局日前組團抵達當地表達立場外，台方也在大會召開前夕，於ICAO總部附近及地鐵站布置廣告，希望獲得與會代表關注。

台媒周一報道（23日），今年台灣除訴諸國際媒體，也在ICAO總部附近的10個燈箱、地鐵站4個大型看板刊登廣告，上面印有「ICAO無縫天空、台灣能幫助」的理念。台駐加拿大代表處也將在當地多份報章登載大型廣告，同時透過巴士廣告、LED宣傳車向外界表達台方立場。在大會開幕當天，據報將有上百名台僑前往ICAO總部外抗議，呼籲ICAO不要向大陸壓力屈服。

台灣曾於2013年獲大會理事會主席邀請，參與每3年召開一次的ICAO大會，但在2016年因大陸因素未能再獲邀請，今年亦然。然而，今年據報已有10多個國家與國際組織代表團，預計將與台方在場外舉行雙邊會談；至於台方代表團預計周一深夜將抵達當地，並在周二上午召開國際記者會。